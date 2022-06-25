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Байден и лидеры G7 согласовали запрет на импорт золота из России, - CNN

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Президент США Джо Байден и остальные лидеры стран G7 ("Большой семерки") согласовали запрет на импорт золота из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера CNN Кейтлен Коллинс.

По ее словам, "Большая семерка" в ближайшее время объявит о запрете на импорт нового золота из России. Она также отмечает, что золото является вторым по величине экспортным товаром для России после энергоносителей.

"Министерство финансов США сделает официальное заявление во вторник", - добавила Коллинс.

Напомним, по данным Reuters, страны-участницы Европейского союза готовятся объявить санкции в отношении импорта российского золота. В частности, знакомый с работой над санкциями источник сообщил, что Еврокомиссия работает над добавлением золота к возможному следующему пакету ограничений.

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Джозеф БайденG7Санкции против России