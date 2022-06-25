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Байден і лідери G7 погодили заборону на імпорт золота з Росії, - CNN

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Президент США Джо Байден та інші лідери країн G7 ("Великої сімки") погодили заборону на імпорт золота з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера CNN Кейтлен Коллінс.

За її словами, "Велика сімка" найближчим часом оголосить про заборону на імпорт нового золота з Росії. Вона також зазначає, що золото є другим за величиною експортним товаром для Росії після енергоносіїв.

"Міністерство фінансів США зробить офіційну заяву у вівторок", - додала Коллінс.

Нагадаємо, за даними Reuters, країни-учасниці Європейського союзу готуються оголосити санкції щодо імпорту російського золота. Зокрема, знайоме з роботою над санкціями джерело повідомило, що Єврокомісія працює над додаванням золота до можливого наступного пакету обмежень.

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Джозеф БайденG7Санкції проти Росії