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Байден и лидеры ЕС на саммите обсудили Украину и Беларусь

Автор: Дмитрий Левицкий

На сегодняшнем саммите ЕС-США в Брюсселе обсудили Украину и ситуацию в Беларуси. В частности, президент США Джо Байден и руководители Евросоюза Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении по результатам саммита в Брюсселе.

"Мы полны решимости продолжить поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных партнеров ЕС и будем поддерживать путь реформ в Украине, Грузии и Молдове. Мы решительно настроены добиваться прочного мира на Южном Кавказе", - заявили лидеры США и ЕС.

В то же время саммит ЕС-США договорились заставить Александра Лукашенко ответить за его нападение на права человека и основные свободы в Беларуси, а также за принудительную посадку самолета Ryanair, что создало угрозу авиационной безопасности.

Напомним, на саммите ЕС-США также было договорено создать между Брюсселем и Вашингтоном диалог высокого уровня в отношении России.

Кроме того, США и ЕС договорились ускорить вакцинацию от коронавируса в мире.

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