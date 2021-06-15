Байден и лидеры ЕС на саммите обсудили Украину и Беларусь

На сегодняшнем саммите ЕС-США в Брюсселе обсудили Украину и ситуацию в Беларуси. В частности, президент США Джо Байден и руководители Евросоюза Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении по результатам саммита в Брюсселе.

"Мы полны решимости продолжить поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных партнеров ЕС и будем поддерживать путь реформ в Украине, Грузии и Молдове. Мы решительно настроены добиваться прочного мира на Южном Кавказе", - заявили лидеры США и ЕС.

В то же время саммит ЕС-США договорились заставить Александра Лукашенко ответить за его нападение на права человека и основные свободы в Беларуси, а также за принудительную посадку самолета Ryanair, что создало угрозу авиационной безопасности.