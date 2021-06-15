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Байден та очільники ЄС на саміті обговорили Україну та Білорусь

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Брюссель, Вівторок 15 червня 2021 19:17
Байден та очільники ЄС на саміті обговорили Україну та Білорусь Фото: президент США Джо Байден, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та очільник Євроради Шарль Мішель (twitter.com vonderleyen)
Автор: Дмитро Левицький

На сьогоднішньому саміті ЄС-США в Брюсселі обговорили Україну та ситуацію в Білорусі. Зокрема, президент США Джо Байден та очільники Євросоюзу Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляйєн підтвердили підтримку територіальної цілісності України.

Про це йдеться у спільній заяві за результатами саміту в Брюсселі.

"Ми повні рішучості продовжити підтримувати суверенітет, незалежність те територіальну цілісність східних партнерів ЄС та будемо підтримувати шлях реформ в Україні, Грузії та Молдові. Ми рішуче налаштовані домагатися довгострокового миру на Південному Кавказі", - заявили лідери США та ЄС.

Водночас саміт ЄС-США домовилися змусити Олександра Лукашенка відповісти за його напад на права людини та основні свободи в Білорусі, а також за примусову посадку літака Ryanair, що створило загрозу авіаційній безпеці.

Нагадаємо, на саміті ЄС-США також було домовлено створити між Брюсселем та Вашингтоном діалог високого рівня щодо Росії.

Крім того, США та ЄС домовилися прискорити вакцинацію від коронавірусу у світі.

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