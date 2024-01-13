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Байден: якщо республіканці не виділять допомогу Україні, вони за багато чого заплатять

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Якщо республіканці не виділять військову допомогу Україні, вони за багато заплатять.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Ну, якщо мої колеги-республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться за багато чого заплатити", - заявив він.

Допомога Україні від США

Кілька місяців тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки. У пакеті передбачено понад 60 млрд доларів нового фінансування для допомоги Україні.

Республіканці в Конгресі відмовилися підтримувати подібну ініціативу. Вони вимагають, щоб до пакету внесли більш жорсткі заходи з охорони кордону з Мексикою.

Таким чином, уже понад місяць у Конгресі намагаються домовитися про такі заходи, щоб схвалити пакет.

12 січня стало відомо, що допомогу Україні від Сполучених Штатів призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

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Сполучені Штати АмерикиДопомога УкраїніДжозеф БайденВійна Росії проти України