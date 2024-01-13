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Байден: если республиканцы не выделят помощь Украине, они за многое заплатят

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Если республиканцы не выделят военну помощь Украина, они за многое заплатят.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Ну, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется за многое заплатить", - заявил он. 

Помощь Украине от США

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В пакете предусмотрено более 60 млрд долларов нового финансирования для помощи Украине.

Республиканцы в Конгрессе отказались поддерживать подобную инициативу. Они требуют, чтобы в пакет внесли более жесткие меры по охране границы с Мексикой.

Таким образом, уже более месяца в Конгрессе пытаются договориться о таких мерах, чтобы одобрить пакет.

12 января стало известно, что помощь Украине от Соединенных Штатов приостановлена до одобрения Конгрессом нового финансирования.

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