ua en ru
Сб, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден: якщо республіканці не виділять допомогу Україні, вони за багато чого заплатять

Субота 13 січня 2024 21:11
UA EN RU
Байден: якщо республіканці не виділять допомогу Україні, вони за багато чого заплатять Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Якщо республіканці не виділять військову допомогу Україні, вони за багато заплатять.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Ну, якщо мої колеги-республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться за багато чого заплатити", - заявив він.

Допомога Україні від США

Кілька місяців тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки. У пакеті передбачено понад 60 млрд доларів нового фінансування для допомоги Україні.

Республіканці в Конгресі відмовилися підтримувати подібну ініціативу. Вони вимагають, щоб до пакету внесли більш жорсткі заходи з охорони кордону з Мексикою.

Таким чином, уже понад місяць у Конгресі намагаються домовитися про такі заходи, щоб схвалити пакет.

12 січня стало відомо, що допомогу Україні від Сполучених Штатів призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Допомога Україні Джозеф Байден Війна Росії проти України
NEWS
"Кинджали", крилаті ракети і не тільки. Росія масовано атакувала Україну: що відомо
"Кинджали", крилаті ракети і не тільки. Росія масовано атакувала Україну: що відомо
DAILY
Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту