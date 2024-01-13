Байден: якщо республіканці не виділять допомогу Україні, вони за багато чого заплатять

Якщо республіканці не виділять військову допомогу Україні, вони за багато заплатять.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Ну, якщо мої колеги-республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться за багато чого заплатити", - заявив він.

Допомога Україні від США

Кілька місяців тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки. У пакеті передбачено понад 60 млрд доларів нового фінансування для допомоги Україні.

Республіканці в Конгресі відмовилися підтримувати подібну ініціативу. Вони вимагають, щоб до пакету внесли більш жорсткі заходи з охорони кордону з Мексикою.

Таким чином, уже понад місяць у Конгресі намагаються домовитися про такі заходи, щоб схвалити пакет.

12 січня стало відомо, що допомогу Україні від Сполучених Штатів призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

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