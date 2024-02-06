Байден: якщо не проголосувати за законопроект про підтримку України, то це допоможе Путіну

"Цей законопроект також надасть екстрене фінансування для України. Ця країна страждає від жорстокого вторгнення щодня. Затримка означає, що в них менше артилерії, менше можливостей захиститися. Цього хоче Путін", - йдеться в заяві.

За його словами, українці хоробро борються, а США мобілізували коаліцію з 50 країн і об'єднали НАТО.

"Ми не можемо відвернутися. Підтримка цього законопроєкту - це протидія Путіну. Якщо не підтримати цей законопроект - це допоможе Путіну", - додав президент США.

Також Байден запевнив, що якщо не залишити апетити Путіна, він не зупиниться на Україні. І витрати для США та партнерів зростуть.

"Історія спостерігає. Підтримки України в цей критичний момент ніколи не буде", - резюмував він.

Затримка з фінансуванням допомоги Україні

Раніше президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрл доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі відповідного закону не було прийнято.

У Конгресі США точаться суперечки щодо подальшого фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи ухвалити імміграційне законодавство. На початку січня у Білому домі заявили, що допомога Україні призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування.

Напередодні в Сенаті опублікували новий законопроект, який поєднує допомогу Україні, Ізраїлю та коштів на зміцнення кордону з Мексикою.

Проте спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що новий законопроект про додаткове фінансування, який об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та зміцнення південного кордону США, ще гірший, ніж очікували американські законодавці.