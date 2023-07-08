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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден про касетні боєприпаси: дозволять продовжити контрнаступ ЗСУ

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Касетні боєприпаси, які США передадуть Україні, мають допомогти ЗСУ зупинити просування росіян та забезпечити успіх контрнаступу.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це було дуже тяжке рішення з мого боку. І, до речі, я обговорював це з нашими союзниками, я обговорював це з нашими друзями", - заявив Байден.

Касетні боєприпаси, які США відправлять до України, будуть сумісні з 155-мм гаубицями.

Байден також зазначив, що касетні боєприпаси – це тимчасове рішення для перехідного періоду, доки США не зможуть виробляти більше 155 мм артилерійських снарядів інших типів.

"Це війна, пов'язана з боєприпасами. І у них (ЗСУ – ред.) закінчуються ці боєприпаси, а у нас їх мало. І я у результаті скористався рекомендацією міністерства оборони щодо передачі касетних боєприпасів. Але головне, у них (України – ред.) зараз є зброя, щоб зупинити росіян, і не дати їм зупинити український наступ. І я думаю, що вони (ЗСУ – ред.) потребували їх", - додав він.

Передача Україні касетних боєприпасів

Касетні боєприпаси – це боєприпаси, які під час розриву викидають звані суббоєприпаси. Як правило, вони застосовуються для знищення особового складу та слабоброньованої техніки, а також наземної інфраструктури.

Касетні боєприпаси заборонені відповідною міжнародною конвенцією. Станом на 2022 рік до неї приєдналися 123 країни. Ані США, ані Україна, ані тим більше РФ не є сторонами цієї конвенції.

Напередодні представник Пентагону Пет Райдер повідомив, що буде передано касетні боєприпаси не зі старих запасів. І коефіцієнт шлюбу не повинен перевищувати 2,35%. Пізніше стало відомо, що касетні боєприпаси увійшли до нового пакету військової допомоги для України вартістю понад 800 млн. доларів.

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