Байден о кассетных боеприпасах: позволят продолжить контрнаступление ВСУ

"Это было очень трудное решение с моей стороны. И, кстати, я обсуждал это с нашими союзниками, я обсуждал это с нашими друзьями", - заявил Байден.

Кассетные боеприпасы, которые США отправят в Украину, будут совместимы с 155-мм гаубицами.

Байден также отметил, что кассетные боеприпасы – это временное решение для переходного периода, пока США не смогут производить больше 155-мм артиллерийских снарядов других типов.

"Это война, связанная с боеприпасами. И у них (ВСУ – ред.) заканчиваются эти боеприпасы, а у нас их мало. И я в итоге воспользовался рекомендацией министерства обороны касательно передачи кассетных боеприпасов. Но главное, у них (Украины – ред.) сейчас есть оружие, чтобы остановить русских, и не дать им остановить украинское наступление. И я думаю, что они (ВСУ – ред.) нуждались в них", - добавил он.

Передача Украине кассетных боеприпасов

Кассетные боеприпасы – это боеприпасы, которые при разрыве выбрасывают так называемые суббоеприпасы. Как правило, они применяются для уничтожения личного состава и слабобронированной техники, а также наземной инфраструктуры.

Кассетные боеприпасы запрещены соответствующей международной конвенцией. По состоянию на 2022 год к ней присоединились 123 страны. Ни США, ни Украина, ни тем более РФ не являются сторонами этой конвенции.

Накануне представитель Пентагона Пэт Райдер сообщил, что будут переданы кассетные боеприпасы не из старых запасов. И коэффициент брака не должен превышать 2,35%. Позже стало известно, что кассетные боеприпасы вошли в новый пакет военной помощи для Украины стоимостью свыше 800 млн долларов.