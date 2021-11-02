Байден извинился за решение Трампа о выходе США из Парижских соглашений

Байден отметил, что не обязан извиняться перед миром за своего предшественника, но искренне сожалеет, что решение Трампа отодвинуло назад США в решениях по снижению выбросов углекислого газа.

"Я не должен извиняться, но я действительно прошу прощения за тот факт, что последняя администрация США вышла из Парижских соглашений и немного отодвинула нас от восьмерки", - сказал Байден.

Он отметил, что богатые страны несут ответственность за изменение климата и глобальное потепление.

ежегодно по 3 миллиарда долларов, чтобы помочь более бедным странам справиться с климатическим ущербом.