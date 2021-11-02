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Байден вибачився за рішення Трампа про вихід США з Паризьких угод

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден вибачився за рішення свого попередника Дональда Трампа про вихід США з Паризьких угод. Про це він заявив на кліматичному саміті COP26 у Глазго, де представив програму США по боротьбі зі зміною клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Байден зазначив, що не зобов'язаний вибачатися перед світом за свого попередника, але щиро шкодує, що рішення Трампа відсунуло назад США в рішеннях щодо зниження викидів вуглекислого газу.

"Я не повинен вибачатися, але я дійсно прошу вибачення за той факт, що остання адміністрація США вийшла з Паризьких угод і трохи відсунула нас від вісімки", - сказав Байден.

Він зазначив, що багаті країни несуть відповідальність за зміну клімату і глобальне потепління.

щорічно по 3 мільярди доларів, щоб допомогти біднішим країнам впоратися з кліматичним збитком.

Нагадаємо, що генсек ООН розповів про наслідки зміни клімату. За його словами, останні шість років стали найспекотнішими в історії.

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Сполучені Штати АмерикиЗміна клімату