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Байден вибачився за рішення Трампа про вихід США з Паризьких угод

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Шотландія, Вівторок 02 листопада 2021 05:30
Байден вибачився за рішення Трампа про вихід США з Паризьких угод Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден вибачився за рішення свого попередника Дональда Трампа про вихід США з Паризьких угод. Про це він заявив на кліматичному саміті COP26 у Глазго, де представив програму США по боротьбі зі зміною клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Байден зазначив, що не зобов'язаний вибачатися перед світом за свого попередника, але щиро шкодує, що рішення Трампа відсунуло назад США в рішеннях щодо зниження викидів вуглекислого газу.

"Я не повинен вибачатися, але я дійсно прошу вибачення за той факт, що остання адміністрація США вийшла з Паризьких угод і трохи відсунула нас від вісімки", - сказав Байден.

Він зазначив, що багаті країни несуть відповідальність за зміну клімату і глобальне потепління.

"Ті з нас, хто несе відповідальність за більшу частину вирубки лісів і за всі проблеми, які у нас є досі, мають величезні зобов'язання перед бідними країнами, на які припадає менше викидів, але які платять ціну за те, що планета стала спекотніше", - сказав він.

Байден заявив, що його адміністрація робитиме все можливе для вирішення проблеми і виділятиме щорічно по 3 мільярди доларів, щоб допомогти біднішим країнам впоратися з кліматичним збитком.

"Ми демонструємо країнам, що США не тільки повернулися за стіл переговорів, але і, сподіваюся, ведуть їх силою нашого прикладу. Я знаю, що це не так, і тому моя адміністрація працює понаднормово, щоб показати, що наші зобов'язання щодо клімату - це дії, а не слова", - сказав президент США.

Нагадаємо, що генсек ООН розповів про наслідки зміни клімату. За його словами, останні шість років стали найспекотнішими в історії.

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Сполучені Штати Америки Зміна клімату
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