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Байден избегает введения санкций против Путина, - Politico

Автор: Анастасия Рокитна

Администрация президента США Джо Байдена избегает введения санкций против президента РФ Владимира Путина и его окружения. Советники Байдена не уверены, что санкции против российской власти приведут к ощутимым результатам.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Politico.

Советники Байдена считают, что санкции против российских олигархов только усилят их зависимость от властей, и ссылаются на примеры времен Обамы и Трампа.

Во-вторых, говорят источники Politico, чрезмерно жесткие меры могут привести к кризису в России, а в этом случае российское ядерное оружие может попасть в ненадежные руки.

Напомним, Госдеп объяснил отсутствие конкретных причин для санкций в сделке по "Северному потоку-2".

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Владимир ПутинДжозеф Байден