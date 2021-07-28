Байден уникає введення санкцій проти Путіна, - Politico

Адміністрація президента США Джо Байдена уникає введення санкцій проти президента РФ Володимира Путіна і його оточення. Радники Байдена не впевнені, що санкції проти російської влади приведуть до відчутних результатів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Politico.
Радники Байдена вважають, що санкції проти російських олігархів тільки посилять їх залежність від влади, і посилаються на приклади часів Обами і Трампа.
По-друге, кажуть джерела Politico, надмірно жорсткі заходи можуть призвести до кризи в Росії, а в цьому випадку російська ядерна зброя може потрапити в ненадійні руки.