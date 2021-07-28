Байден избегает введения санкций против Путина, - Politico

Администрация президента США Джо Байдена избегает введения санкций против президента РФ Владимира Путина и его окружения. Советники Байдена не уверены, что санкции против российской власти приведут к ощутимым результатам.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Politico .

Советники Байдена считают, что санкции против российских олигархов только усилят их зависимость от властей, и ссылаются на примеры времен Обамы и Трампа.

Во-вторых, говорят источники Politico, чрезмерно жесткие меры могут привести к кризису в России, а в этом случае российское ядерное оружие может попасть в ненадежные руки.