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Байден уникає введення санкцій проти Путіна, - Politico

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Вашингтон, Середа 28 липня 2021 10:07
Байден уникає введення санкцій проти Путіна, - Politico Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Адміністрація президента США Джо Байдена уникає введення санкцій проти президента РФ Володимира Путіна і його оточення. Радники Байдена не впевнені, що санкції проти російської влади приведуть до відчутних результатів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Politico.

Радники Байдена вважають, що санкції проти російських олігархів тільки посилять їх залежність від влади, і посилаються на приклади часів Обами і Трампа.

По-друге, кажуть джерела Politico, надмірно жорсткі заходи можуть призвести до кризи в Росії, а в цьому випадку російська ядерна зброя може потрапити в ненадійні руки.

Нагадаємо, Держдеп пояснив відсутність конкретних причин для санкцій в угоді щодо "Північного потоку-2".

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Володимир Путін Джозеф Байден
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