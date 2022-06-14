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Байден в июле впервые посетит Ближний Восток в качестве президента США

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Президент США Джо Байден в июле впервые посетит страны Ближнего Востока. Ожидаются визиты в Израиль и Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, визит состоится 13-16 июля, сначала Байден остановится в Израиле, потом посетит Западный берег реки Иордан, после чего примет участие в саммите региональных лидеров в Джидде (Саудовская Аравия) и проведет встречу с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Первоначально запланированная на конец июня поездка была отложена на две недели, чтобы не совпадать с визитом в Европу на саммиты G7 и НАТО.

В Израиле Байден планирует встретиться с премьер-министр Нафтали Беннетом, а также с президентом Палестинской администрации Махмудом Аббасом в Вифлееме.

Напомним, ранее стало известно, что Саудовская Аравия и США вместе планируют поддерживать стабильность поставок энергоресурсов в мире.

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Джозеф БайденИзраильСаудовская АравияБлижний восток