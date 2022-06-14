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Байден в липні вперше відвідає Близький Схід в якості президента США

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Президент США Джо Байден в липні вперше відвідає країни Близького Сходу. Очікуються візити в Ізраїль і Саудівську Аравію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, візит відбудеться 13-16 липня, спочатку Байден зупиниться в Ізраїлі, потім відвідає Західний берег річки Йордан, після чого візьме участь в саміті регіональних лідерів в Джидді (Саудівська Аравія) і проведе зустріч з наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом.

Спочатку запланована на кінець червня поїздка була відкладена на два тижні, щоб не збігатися з візитом до Європи на саміти G7 і НАТО.

В Ізраїлі Байден планує зустрітися з прем'єр-міністр Нафталі Беннетом, а також з президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом у Віфлеємі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Саудівська Аравія і США разом планують підтримувати стабільність поставок енергоресурсів у світі.

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Джозеф БайденІзраїльСаудовская АравияБлижний восток