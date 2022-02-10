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Саудовская Аравия и США вместе планируют поддерживать стабильность поставок энергоресурсов в мире

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Саудовская Аравия, Четверг 10 февраля 2022 02:13
Саудовская Аравия и США вместе планируют поддерживать стабильность поставок энергоресурсов в мире Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор. Ключевой темой переговоров стала готовность двух стран поддерживать стабильность поставок энергоресурсов в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белый дома.

"Оба лидера вновь подчеркнули, что США и Саудовская Аравия готовы работать над обеспечением стабильности поставок энергоносителей в мире", - говорится в сообщении.

Два лидера затронули вопросы ситуации на Ближнем Востоке и в Европе. Они договорились о тесной координации правительственных команд в ближайшие недели и месяцы.

Также Байден заверил в готовности поддерживать Саудовскую Аравию в ситуациях, когда та подвергается ударам со стороны йеменских мятежников-хуситов. Президент США заявил собеседнику и о том, что Вашингтон не допустит получения Ираном ядерного оружия. Байден сообщил саудовскому королю о ходе переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий - соглашения по иранскому атому.

В ходе разговора король Саудовской Аравии "отметил важность сохранения баланса и стабильности на нефтяных рынках. Он подчеркнул историческую роль в этом вопросе соглашения ОПЕК+ и важность сохранения соглашения в дальнейшем". Эта сделка, как сообщалось, действует до конца 2022 года.

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Саудовская Аравия
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