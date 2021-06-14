Байден использует встречу с Путиным, чтоб обсудить разногласия, - Блинкен

После череды кибератак, ареста Навального и вынужденной посадки самолета в Беларуси, Блинкен заявил, что Байден не будет отменять встречу с Путиным. Наоборот, он использует эту встречу, чтоб напрямую обсудить все эти разногласия.

"Чтобы иметь возможность поговорить с ним напрямую, четко об этих глубоких разногласиях, а также посмотреть, сможем ли мы добиться более предсказуемой и стабильной отношений. Если Россия решит продолжать действовать агрессивно, действовать безрассудно, мы ответим решительно, как это уже сделал президент", - сказал Блинкен.

По его словам,

Блинкен сказал, что что санкции в отношении России для Украины, возможно, предотвратили дальнейшую российскую агрессию