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Байден использует встречу с Путиным, чтоб обсудить разногласия, - Блинкен

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден не собирается отменять встречу с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на разногласия по многим вопросам. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает АВС News.

После череды кибератак, ареста Навального и вынужденной посадки самолета в Беларуси, Блинкен заявил, что Байден не будет отменять встречу с Путиным. Наоборот, он использует эту встречу, чтоб напрямую обсудить все эти разногласия.

"Чтобы иметь возможность поговорить с ним напрямую, четко об этих глубоких разногласиях, а также посмотреть, сможем ли мы добиться более предсказуемой и стабильной отношений. Если Россия решит продолжать действовать агрессивно, действовать безрассудно, мы ответим решительно, как это уже сделал президент", - сказал Блинкен.

По его словам,

Блинкен сказал, что что санкции в отношении России для Украины, возможно, предотвратили дальнейшую российскую агрессию

Напомним, что 16 июля состоится встреча Байдена и Путина в Женеве. Стороны обсудят отношения двух стран и разногласия.

Также сообщалось, что после встречи Байден не будет проводить совместную пресс-конференцию с Путиным. Лидер США считает это неуместным.

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