Байден використовує зустріч з Путіним, щоб обговорити розбіжності, - Блінкен

Після низки кібератак, арешту Навального і вимушеної посадки літака в Білорусі, Блінкен заявив, що Байден не скасовуватиме зустріч з Путіним. Навпаки, він використовує цю зустріч, щоб безпосередньо обговорити всі ці розбіжності.

"Щоб мати можливість поговорити з ним безпосередньо, чітко про ці глибокі розбіжності, а також подивитися, чи зможемо ми домогтися більш передбачуваної і стабільної відносин. Якщо Росія вирішить продовжувати діяти агресивно, діяти нерозважливо, ми відповімо рішуче, як це вже зробив президент", - сказав Блінкен.

За його словами,

Блінкен сказав, що що санкції щодо Росії для України, можливо, запобігли подальшій російській агресії