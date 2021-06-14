Байден використовує зустріч з Путіним, щоб обговорити розбіжності, - Блінкен

Президент США Джо Байден не збирається скасовувати зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, незважаючи на розбіжності з багатьох питань. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Про це повідомляє АВС News.
Після низки кібератак, арешту Навального і вимушеної посадки літака в Білорусі, Блінкен заявив, що Байден не скасовуватиме зустріч з Путіним. Навпаки, він використовує цю зустріч, щоб безпосередньо обговорити всі ці розбіжності.
"Щоб мати можливість поговорити з ним безпосередньо, чітко про ці глибокі розбіжності, а також подивитися, чи зможемо ми домогтися більш передбачуваної і стабільної відносин. Якщо Росія вирішить продовжувати діяти агресивно, діяти нерозважливо, ми відповімо рішуче, як це вже зробив президент", - сказав Блінкен.
За його словами,
Блінкен сказав, що що санкції щодо Росії для України, можливо, запобігли подальшій російській агресії
Нагадаємо, що 16 липня відбудеться зустріч Байдена і Путіна в Женеві. Сторони обговорять відносини двох країн і розбіжності.
Також повідомлялося, що після зустрічі Байден не проводитиме спільну прес-конференцію з Путіним. Лідер США вважає це недоречним.