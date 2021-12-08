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Байден исключил военное противодействие вторжению РФ в Украину: эта идея неактуальна

Автор: Илона Свиридова

Президент США Джо Байден исключает, что Вашингтон может применить военную силу для противодействия вторжению России в Украину. По его словам, эта идея неактуальна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его завление журналистам.

"Идея, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке применят силу для противодействия вторжению России в Украину, сейчас не актуальна", - отметил Байден.

Он также уточнил, что в случае вторжения России предстоит столкнуться с самыми жесткими санкциями.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден отверг требования президента России Владимира Путина о гарантиях невступления Украины в НАТО.

Сегодня российский президент раскрыл детали предложений Байдена по Украине.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден