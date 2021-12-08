Байден виключив військову протидію вторгненню РФ до України: ця ідея неактуальна

Президент США Джо Байден виключає, що Вашингтон може застосувати військову силу для протидії вторгненню Росії до України. За його словами, ця ідея неактуальна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його завлення журналістам.
"Ідея, що Сполучені Штати в односторонньому порядку застосують силу для протидії вторгненню Росії до України, зараз не актуальна", - зазначив Байден.
Він також уточнив, що в разі вторгнення Росії доведеться зіткнутися з найжорсткішими санкціями.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден відкинув вимоги президента Росії Володимира Путіна про гарантії невступу України до НАТО.
Сьогодні російський президент розкрив деталі пропозицій Байдена по Україні.