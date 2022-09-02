Байден инициирует еще почти 12 млрд долларов помощи для Украины

Президент США Джо Байден в ближайшее время попросит Конгресс выделить еще 11,7 млрд долларов для военной и бюджетной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что Байден намерен запросить экстренное финансирование в размере 11,7 млрд долларов. Средства будут направлены на предоставление военной, а также финансовой помощи для поддержки Украины.
Кроме того, запрос на экстренное финансирование будет включать 2 млрд долларов для устранения последствий вторжения России в Украину, что сказалось на поставках энергоносителей в США. Еще 22,4 млрд долларов должны выделить на борьбу с COVID-19 в преддверии потенциального всплеска заболеваемости этой осенью.
Обновлено от 20:15
Как уточнила директор Офиса менеджмента и бюджета Белого дома Шаланда Янг, запрос на 11,7 млрд долларов касается именно дополнительной помощи, которая запланирована на следующий финансовый год (начинается 1 октября 2022 года). Средства необходимы срочно, поскольку остатков принятого в мае пакета на 40 млрд долларов хватит лишь до конца сентября.
"Президент Байден ясно дал понять, что США намерены и впредь поддерживать народ Украины в защите своего суверенитета. Чтобы выполнить это обязательство и удовлетворить насущные потребности, мы запрашиваем 11,7 млрд долларов на помощь в области безопасности и экономическую помощь в первом квартале 2023 финансового года", - отметила Янг.
По ее словам, на сегодня примерно три четверти прямой военной и бюджетной поддержки, которую Конгресс ранее предоставил Украине, уже были выделен.
Напомним, в конце августа официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби анонсировал новый военный пакет для Украины. Однако не стал раскрывать его содержание.
Также стало известно, что Украина получит от США две системы NASAMS в 2024 году.
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