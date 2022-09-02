Байден инициирует еще почти 12 млрд долларов помощи для Украины

Сообщается, что Байден намерен запросить экстренное финансирование в размере 11,7 млрд долларов. Средства будут направлены на предоставление военной, а также финансовой помощи для поддержки Украины.

Кроме того, запрос на экстренное финансирование будет включать 2 млрд долларов для устранения последствий вторжения России в Украину, что сказалось на поставках энергоносителей в США. Еще 22,4 млрд долларов должны выделить на борьбу с COVID-19 в преддверии потенциального всплеска заболеваемости этой осенью.

Обновлено от 20:15

Дополнительная помощь

Как уточнила директор Офиса менеджмента и бюджета Белого дома Шаланда Янг, запрос на 11,7 млрд долларов касается именно дополнительной помощи, которая запланирована на следующий финансовый год (начинается 1 октября 2022 года). Средства необходимы срочно, поскольку остатков принятого в мае пакета на 40 млрд долларов хватит лишь до конца сентября.

"Президент Байден ясно дал понять, что США намерены и впредь поддерживать народ Украины в защите своего суверенитета. Чтобы выполнить это обязательство и удовлетворить насущные потребности, мы запрашиваем 11,7 млрд долларов на помощь в области безопасности и экономическую помощь в первом квартале 2023 финансового года", - отметила Янг.

По ее словам, на сегодня примерно три четверти прямой военной и бюджетной поддержки, которую Конгресс ранее предоставил Украине, уже были выделен.