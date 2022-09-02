Байден ініціює ще майже 12 млрд доларів допомоги для України

Президент США Джо Байден найближчим часом попросить Конгрес виділити ще 11,7 млрд доларів для військової та бюджетної допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що Байден має намір запросити екстрене фінансування в розмірі 11,7 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на надання військової, а також фінансової допомоги для підтримки України.
Крім того, запит на екстрене фінансування включатиме 2 млрд доларів для усунення наслідків вторгнення Росії в Україну, яке вплинуло на поставки енергоносіїв до США. Ще 22,4 млрд доларів мають виділити на боротьбу з COVID-19 напередодні потенційного сплеску захворюваності цієї осені.
Оновлено від 20:15
Як уточнила директор Офісу менеджменту та бюджету Білого дому Шаланда Янг, запит на 11,7 млрд. доларів стосується саме додаткової допомоги, яка запланована на наступний фінансовий рік (починається 1 жовтня 2022 року). Кошти необхідні терміново, оскільки залишків прийнятого у травні пакету на 40 млрд доларів вистачить лише до кінця вересня.
"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що США мають намір і надалі підтримувати народ України у захисті свого суверенітету. Щоб виконати це зобов'язання та задовольнити насущні потреби, ми просимо 11,7 млрд доларів на допомогу в галузі безпеки та економічну допомогу у першому кварталі 2023 фінансового року", - наголосила Янг.
За її словами, на сьогодні приблизно три чверті прямої військової та бюджетної підтримки, яку Конгрес раніше надав Україні, вже було виділено.
Нагадаємо, наприкінці серпня офіційний представник Білого дому національної безпеки Джон Кірбі анонсував новий військовий пакет для України. Однак не став розкривати його зміст.
Також стало відомо, що Україна отримає від США дві системи NASAMS у 2024 році.
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