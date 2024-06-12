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Байден і Зеленський зустрінуться на саміті G7, - Білий дім

Фото: Джо Байден та Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Радник Білого дому Джон Кірбі офіційно анонсував зустріч президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського 13 червня на полях саміту G7 в Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"У четвер президент Байден і президент Зеленський зустрінуться, щоб обговорити нашу рішучу підтримку України як зараз, так і в майбутньому. Після цієї зустрічі обидва лідери - президент Байден і президент Зеленський - візьмуть участь у прес-конференції", - повідомив радник Білого дому.

Джон Кірбі додав, що під час саміту G7 США продемонструють чітку відданість Україні. За його словами, буде зроблено сміливі кроки, щоб показати Путіну, що час не на його боці і він не зможе перечекати підтримку США у боротьбі України за свободу.

Крім того, на саміті оголосять про нові кроки з питання заморожених суверенних активів Росії та їх спрямування на користь України.

Нагадаємо, на одній із майбутніх зустрічей Україна підпише двосторонні угоди про безпеку з Японією та США. Прес-секретар президента України Сергій Никифоров не розкрив деталей про угоди та де їх підпишуть, проте зазначив, що це станеться зовсім скоро.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Нідерланди виділять 60 млн євро на закупівлю дронів для України. Відомо, що 20 млн. євро підуть на закупівлю FPV-безпілотників, а 17,5 млн. євро призначені для закупівлі морських дронів.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденСаміт G7Війна в Україні