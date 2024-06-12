Байден и Зеленский встретятся на саммите G7, - Белый дом

Советник Белого дома Джон Кирби официально анонсировал встречу президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского 13 июня на полях саммита G7 в Италии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"В четверг президент Байден и президент Зеленский встретятся, чтобы обсудить нашу решительную поддержку Украины как сейчас, так и в будущем. После этой встречи оба лидера – президент Байден и президент Зеленский – примут участие в пресс-конференции", – сообщил советник Белого дома.
Джон Кирби добавил, что во время саммита G7 США продемонстрируют четкую приверженность Украине. По его словам, будут сделаны смелые шаги, чтобы показать Путину, что время не на его стороне и он не сможет переждать поддержку США в борьбе Украины за свободу.
Кроме того, на саммите объявят о новых шагах по вопросу замороженных суверенных активов России и их направлении в пользу Украины.
Напомним, на одной из будущих встреч Украина подпишет двухсторонние соглашения о безопасности с Японией и США. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров не раскрыл деталей о соглашениях и где их подпишут, однако отметил, что это произойдет совсем скоро.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Нидерланды выделят 60 млн евро на закупку дронов для Украины. Известно, что 20 млн евро пойдут на закупку FPV-беспилотников, а 17,5 млн евро предназначены для закупки морских дронов.
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