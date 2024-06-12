RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден и Зеленский встретятся на саммите G7, - Белый дом

Фото: Джо Байден та Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Советник Белого дома Джон Кирби официально анонсировал встречу президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского 13 июня на полях саммита G7 в Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"В четверг президент Байден и президент Зеленский встретятся, чтобы обсудить нашу решительную поддержку Украины как сейчас, так и в будущем. После этой встречи оба лидера – президент Байден и президент Зеленский – примут участие в пресс-конференции", – сообщил советник Белого дома.

Джон Кирби добавил, что во время саммита G7 США продемонстрируют четкую приверженность Украине. По его словам, будут сделаны смелые шаги, чтобы показать Путину, что время не на его стороне и он не сможет переждать поддержку США в борьбе Украины за свободу.

Кроме того, на саммите объявят о новых шагах по вопросу замороженных суверенных активов России и их направлении в пользу Украины.

Напомним, на одной из будущих встреч Украина подпишет двухсторонние соглашения о безопасности с Японией и США. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров не раскрыл деталей о соглашениях и где их подпишут, однако отметил, что это произойдет совсем скоро.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Нидерланды выделят 60 млн евро на закупку дронов для Украины. Известно, что 20 млн евро пойдут на закупку FPV-беспилотников, а 17,5 млн евро предназначены для закупки морских дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденСаммит G7Война в Украине