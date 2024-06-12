Байден и Зеленский встретятся на саммите G7, - Белый дом

"В четверг президент Байден и президент Зеленский встретятся, чтобы обсудить нашу решительную поддержку Украины как сейчас, так и в будущем. После этой встречи оба лидера – президент Байден и президент Зеленский – примут участие в пресс-конференции", – сообщил советник Белого дома.

Джон Кирби добавил, что во время саммита G7 США продемонстрируют четкую приверженность Украине. По его словам, будут сделаны смелые шаги, чтобы показать Путину, что время не на его стороне и он не сможет переждать поддержку США в борьбе Украины за свободу.

Кроме того, на саммите объявят о новых шагах по вопросу замороженных суверенных активов России и их направлении в пользу Украины.