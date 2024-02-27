Байден і Трамп планують відвідати кордон із Мексикою: яка мета політиків

Так, згідно із повідомленням Байдена в Twitter, американський президент відвідає Браунсвілль, штат Техас, що межує з Мексикою.

Під час свого візиту він планує зустрітися з представниками Прикордонного патруля США, правоохоронних органів та місцевими лідерами.

"Республіканці в Палаті представників повинні припинити грати в політику та ухвалити двопартійну угоду про кордон, якої ми досягли в Сенаті - найжорсткішу і найсправедливішу реформу за останні десятиліття", - підкреслив він у повідомленні.

Візит Трампа в Техас

Водночас на кордон із Мексикою планує здійснити візит 45-й президент США та головний опонент Джо Байдена - Дональд Трамп.

Як зазначає NYT, у

Коментуючи одночасний візит до Техасу, Байден зауважив, що він планував його, не знаючи, що Трамп також поїде до кордону.

За його словами візит було заплановано у минулий четвер.

"Чого я не знав, так це того, що мій добрий друг, очевидно, їде", - сказав Байден журналістам, очевидно, маючи на увазі Трампа.