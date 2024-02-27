Байден и Трамп планируют посетить границу с Мексикой: какова цель политиков

Президент США Джо Байден заявил о поездке в Браунсвилл, Техас, на границе с Мексикой. В то же время штат планирует навестить его оппонент Дональд Трамп.
Какую роль играют эти два визита на урегулирование мигрантского кризиса на границе Мексики и США и к чему призывают американские политики, рассказываем в материале РБК-Украина.
При подготовке материала были использованы источники The New York Times, Twitter президента США Джо Байдена.
Так, согласно сообщению Байдена в Twitter, американский президент посетит Браунсвилл, штат Техас, граничащий с Мексикой.
Во время своего визита он намерен встретиться с представителями Пограничного патруля США, правоохранительных органов и местными лидерами.
"Республиканцы в Палате представителей должны прекратить играть в политику и принять двухпартийное соглашение о границе, которого мы достигли в Сенате - самую жесткую и справедливую реформу за последние десятилетия", - подчеркнул он в сообщении.
В то же время границу с Мексикой планирует посетить 45-й президент США и главный оппонент Джо Байдена - Дональд Трамп.
Как отмечает NYT, в
Комментируя одновременный визит в Техас, Байден отметил, что он планировал его, не зная, что Трамп также отправится к границе.
По его словам, визит был запланирован в прошлый четверг.
"Чего я не знал, так это того, что мой хороший друг, очевидно, уезжает", - сказал Байден журналистам, очевидно, имея в виду Трампа.
Проблемы с границей США и Мексики
Одной из основных проблем является рост количества нелегальных мигрантов, пересекающих границу из Мексики в США. Это связано с разными факторами, включая бедность, насилие и преследование в странах Центральной Америки и Мексики.
Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю, но республиканцы в Сенате потребовали изменения законопроекта, чтобы включить в него более радикальные предложения по защите границы с Мексикой.
Позже губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что готов пойти против федеральных властей в вопросе защиты южной границы США от наплыва мигрантов. По его словам, он готов к потенциальному конфликту с федеральными властями по ситуации вокруг границы с Мексикой.
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