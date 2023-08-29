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Байден і союзники розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні, - WSJ

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Адміністрація Джо Байдена та її союзники в Європі розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Плани щодо довгострокової допомоги України розробляють для того, аби гарантувати, що Росія не зможе перемогти на полі бою, а також переконати Кремль у тому, що підтримка Києва з боку Заходу не похитнеться.

При цьому видання зазначає, що нестача зброї та внутрішній політичний тиск перешкоджають таким зусиллям.

Військова допомога Україні

Зазначимо, що США регулярно виділяють пакети допомоги Україні. Так, 14 серпня Штати виділили нову підтримку на 200 млн доларів. До неї увійшли боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди,  протитанкові засоби та багато іншого.

Україну також підтримують члени-країни ЄС.

Зокрема, на початку травня Рада Європейського союзу схвалила рішення про надання допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро на спільні закупівлі боєприпасів та ракет.

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