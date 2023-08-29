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Байден и союзники разрабатывают планы по долгосрочной военной помощи Украине, - WSJ

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Администрация Джо Байдена и ее союзники в Европе разрабатывают планы по долгосрочной военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Планы долгосрочной помощи Украины разрабатывают для того, чтобы гарантировать, что Россия не сможет победить на поле боя, а также убедить Кремль в том, что поддержка Киева со стороны Запада не пошатнется.

При этом издание отмечает, что недостаток оружия и внутреннее политическое давление препятствуют таким усилиям.

Военная помощь Украине

США регулярно выделяют пакеты помощи Украине. Так, 14 августа Штаты выделили новую поддержку в 200 млн долларов. В нее вошли боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и многое другое.

Украину также поддерживают члены страны ЕС.

В частности, в начале мая Совет Европейского союза одобрил решение о предоставлении помощи Украине в размере 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов и ракет.

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