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Байден і республіканці переконують Конгрес підтримати підвищення ліміту держборгу, - CNN

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Білий дім і лідери республіканців у Конгресі активно працювали для консолідації підтримку навколо попередньої угоди про підвищення ліміту запозичень США, при цьому члени обох партій висловлювали занепокоєння щодо різних положень.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Американський президент Джо Байден привітав угоду. У ході виступу глава держави заявив, що воно "запобігає найгіршій можливій кризі - дефолту вперше в історії нашої країни".

Однак навіть після того, як спікер Палати Представників Кевін Маккарті оприлюднив у неділю ввечері законодавчий текст законопроекту, "марафон" був далеким від завершення, і "залишається мало впевненості в тому, що нація уникне дефолту", - наголошується в публікації.

Досягнута Білим домом та республіканцям "принципова угода" стала результатом напружених переговорів, які велися протягом усього минулого тижня.

Домовленості передбачають:

  • підвищення стелі держборгу на 2 роки,
  • заморожування витрат на внутрішні програми,
  • збільшення витрат на оборону та ветеранів,
  • запровадження нових вимог до федеральних програм продовольчої допомоги,
  • зміна деяких правил щодо отримання дозволів на видобуток енергоносіїв.

Угода містить положення, які мають схилити членів обох партій для голосування за документ. При цьому одразу ж після оголошення представники демократів та республіканців виступили проти окремих деталей, і деякі погрожують призупинити свою підтримку.

Як заявив Байден, він відкритий у майбутньому до ідеї застосування 14-ї поправки, яка дає президенту право в односторонньому порядку збільшити ліміт задля уникнення дефолту.

Загроза дефолту в США

Якби напередодні Байден та спікер Палати представників Конгресу не досягли угоди, країну очікував би дефолт. Уряд не мав би змоги позичати гроші для покриття витрат й в цілому це позначилось на фінансових ринках та стрибку відсоткових ставок.

Так, нагадаємо, що спочатку крайнім терміном підвищення ліміту держборгу в Штатах було 1 червня, проте пізніше його було посунуто до 5 червня.

Як відзначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі, навіть у разі оголошення дефолту, США й надалі б підтримували Україну військовою допомогою.

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