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Байден и республиканцы убеждают Конгресс поддержать повышение лимита госдолга, - CNN

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Белый дом и высокопоставленные республиканцы в Конгрессе активно работали над получением широкой поддержки предыдущего соглашения о повышении лимита государственных заимствований со стороны членов парламента обеих партий.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Президент Джо Байден в воскресенье вечером приветствовал соглашение, заявив, что оно «предотвращает самый плохой возможный кризис – дефолт, который был бы первым в истории нашей страны».

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в воскресенье вечером обнародовал текст законопроекта, однако отмечается, что многие вопросы остаются не решенными, и остается мало уверенности в том, что стране удастся избежать дефолта.

«Принципиальное соглашение», достигнутое республиканцами в Палате представителей и Белым домом поздно вечером в субботу, стало результатом напряженных переговоров, которые велись на протяжении всей прошлой недели.

Соглашение, предусматривающее повышение потолка госдолга на два года, замораживание расходов на внутренние программы, увеличение расходов на оборону и ветеранов, введение новых требований к федеральным программам продовольственной помощи и изменение некоторых правил по получению разрешений на добычу энергоносителей содержит положения, призванные склонить членов обоих партий для голосования за нее.

Однако сразу после оглашения о соглашении члены обеих партий выступили против отдельных деталей.

Республиканцы, требующие большего сокращения расходов, угрожают приостановить свою поддержку.

Ведущий демократ в Палате представителей, Хаким Джеффрис из Нью-Йорка в воскресенье также выразил сомнение относительно поддержки законопроекта со стороны большинства демократов.

В то же время Маккарти отверг опасения, что ему не хватит голосов его однопартийцев.

"Это хороший, сильный законопроект, за который проголосует большинство республиканцев", - сказал он.

Байден заявил в воскресенье, что открыт в будущем к идее применения 14-й поправки, которая дает президенту право в одностороннем порядке увеличить лимит, чтобы избежать дефолта.

Как сообщалось, принципиальное соглашение, достигнутое между Белым домом и республиканцами в Палате представителей, отменит предел долга на два года и ограничит необоронительные расходы до уровня текущего финансового года.

В субботу поздно вечером Маккарти заявил, что текст соглашения будет доработан до воскресенья, чтобы члены Конгресса имели 72-часовой период для ознакомления с законопроектом, как того требует регламент.

На минувшей неделе министр финансов Джанет Йеллен определила 5 июня как дату, когда у правительства закончатся средства для полной и своевременной оплаты счетов. США никогда раньше не объявляли дефолт, и экономисты прогнозируют, что его последствия будут катастрофическими.

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