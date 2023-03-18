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Байден та прем'єр-міністр Ірландії обговорили допомогу Україні

Фото: Зустріч Байдена та прем'єр-міністра Ірландії Лео Варадкара (twitter LeoVaradkar)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар подякував президенту США Джо Байдену за лідерство США у підтримці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Частиною серії заходів, присвячених дню святого Патріка, стала зустріч Лео Варадкара з президентом США Джо Байденом в овальному кабінеті. Зокрема політики обговорили питання фінансової та військової допомоги Україні.

"Америка найкраща, коли стоїть поряд зі своїми європейськими партнерами", - заявив глава уряду Ірландії.

Раніше ми повідомляли, що в Білому домі зазначили, що офіційні особи США підтвердили непохитну підтримку України, оскільки вона захищає свій суверенітет та територіальну цілісність.

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