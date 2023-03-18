Байден та прем'єр-міністр Ірландії обговорили допомогу Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Частиною серії заходів, присвячених дню святого Патріка, стала зустріч Лео Варадкара з президентом США Джо Байденом в овальному кабінеті. Зокрема політики обговорили питання фінансової та військової допомоги Україні.

Раніше ми повідомляли, що в Білому домі зазначили, що офіційні особи США підтвердили непохитну підтримку України, оскільки вона захищає свій суверенітет та територіальну цілісність.

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