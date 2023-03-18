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Байден и премьер-министр Ирландии обсудили помощь Украине

Фото: Встреча Байдена и премьер-министра Ирландии Лео Варадкара (twitter LeoVaradkar)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар поблагодарил президента США Джо Байдена за лидерство США в поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Частью серии мероприятий, приуроченных ко дню святого Патрика, стала встреча Лео Варадкара с президентом США Джо Байденом в овальном кабинете. В частности, политики обсудили вопрос финансовой и военной помощи Украине.

"Америка самая лучшая, когда стоит рядом со своими европейскими партнерами", - заявил глава правительства Ирландии.

Ранее мы сообщали, в Белом доме отметили, что официальные лица США подтвердили непреклонную поддержку Украины, поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность.

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