Байден і Нетаньягу обговорять ризики ударів Ізраїлю по Ірану, - Axios

Загострення на Близькому Сході

За останній місяць армія оборони Ізраїлю ліквідувала низку лідерів ісламських угруповань у країнах Близького Сходу, яких підтримує Іран.

Так, 31 липня у Тегерані було вбито лідера іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ісмаїла Ганію. Підрив організували іранські агенти ізраїльського "Моссаду".

27 вересня ВПС Ізраїлю вдарили по передмістю Бейрута і вбили лідера "Хезболли" Хасана Насраллу, що перебував у підземного бункері з іншими керівниками угруповання.

У відповідь того ж дня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет. Внаслідок атаки ніхто не загинув, вона виявилася неефективною.

Нетаньяху пообіцяв відплатити за цю атаку та не виключає ударів по нафтових родовищах і навіть ядерних об'єктах Ірану. В Тегерані будь-яку відплату пообіцяли зустріти "величезними руйнуваннями", що несе ризик ширшої війни у нафтовидобувному регіоні.

Байден намагається відмовити Ізраїль від реалізації таких планів, щоб не напружувати ситуацію.

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