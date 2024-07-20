Байден і Нетаньягу обговорять припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом

За його словами, головною темою діалогу стане звільнення заручників та угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

"Президент зосередить розмову з прем'єр-міністром Нетаньягу на тому, що потрібно зробити для спільної роботи... а потім США працюватимуть з іншими посередниками, щоб укласти цю угоду найближчими тижнями", - сказав Салліван на полях Аспенського форуму з питань безпеки.

Радник нагадав, що "мирний план" був викладений Байденом у промові наприкінці травня. Після цього в червні США заручилися глобальною підтримкою угоди й забезпечили її підтримку Ізраїлю, а опісля здобули прихильність до "широких рамок" від ХАМАС на початку цього місяця.

"Є деталі, над якими ще слід попрацювати. Як ви чули від міністра Блінкена (держсекретар США Ентоні Блінкен. - ред.) сьогодні, ми вважаємо, що є можливість це зробити. Ми усвідомлюємо, що на цьому шляху залишаються перешкоди. Давайте використаємо наступний тиждень, щоб спробувати подолати ці перешкоди і досягти угоди", - зазначив Салліван.

На запитання, наскільки він оптимістично налаштований щодо угоди, він відповів: "Я навчився на власному досвіді ніколи не використовувати слово "оптимізм" в одному реченні з Близьким Сходом".

"Зараз у нас є найкраща можливість досягти результату з часу останньої короткої угоди щодо звільненню заручників у листопаді. Він є, і його можна отримати", - сказав радник Байдена.

Він зазначив, що "широкі рамки (угоди) добре зрозумілі та широко узгоджені". За його словами, справжнє питання полягає в тому, "чи можемо ми працювати над політикою з обох сторін, психологією з обох сторін та практичними аспектами виконання чогось такого складного, як припинення вогню, за таких обставин".

"Я вважаю, що відповідь на ці питання - "так"... Ми не заспокоїмося, доки не досягнемо цього, і якнайшвидше", - зазначив Салліван.