Байден і Макрон зустрінуться у Білому домі, щоб обговорити війну в Україні

Президент США Джо Байден прийме президента Франції Еммануеля Макрона у Білому домі з державним візитом 1 грудня.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.