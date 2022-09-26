Байден и Макрон встретятся в Белом доме, чтобы обсудить войну в Украине

Президент США Джо Байден примет президента Франции Эммануэля Макрона в Белом доме с государственным визитом 1 декабря.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.