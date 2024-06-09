Байден і Макрон підтримали передачу Україні прибутків від заморожених активів РФ

Президенти США та Франції - Джо Байден та Еммануель Макрон - під час зустрічі в Парижі обговорили питання використання заморожених активів РФ для підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби Білого дому.

"Президенти зобов'язуються підтримувати зусилля в рамках ЄС та G7, спрямовані на повернення надзвичайних прибутків від заморожених російських суверенних активів на користь України, відповідно до міжнародного права та наших відповідних правових систем і процесів прийняття рішень", - йдеться в публікації Білого дому.

Так, як розповіли в Білому домі, за підсумками зустрічі Байден та Макрон підтримали ідею передачі Україні доходів від заморожених російських активів. Така ідея була запропонована та схвалена раніше в ЄС.

Використання активів РФ для підтримки України

Після повномасштабного вторгнення в Україну російські суверенні активи були заморожені в країнах Європи та США. Йдеться про майже 300 млрд доларів. Київ хоче, щоб ці активи були конфісковані та витрачені на допомогу Україні у війні та відбудові. Однак на Заході поки не готові до такого рішення.

Раніше в ЄС вирішили передавати Україні доходи, отримані від російських заморожених активів. Більшість цих коштів планується витрачати на військову підтримку України.

Питання використання активів РФ для підтримки України буде одним з головних на саміті G7 в Італії. Були повідомлення, що G7 обговорюють ідею виділення Україні кредиту на 50 млрд доларів під заставу російських активів. Це було пропозицією США.

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