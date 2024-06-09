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Байден и Макрон поддержали передачу Украине доходов от замороженных активов РФ

Париж, Воскресенье 09 июня 2024 18:16
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Байден и Макрон поддержали передачу Украине доходов от замороженных активов РФ Фото: президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон (twitter.com/EmmanuelMacron)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президенты США и Франции - Джо Байден и Эммануэль Макрон - во время встречи в Париже обсудили вопрос использования замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Белого дома.

Как рассказали в Белом доме, по итогам встречи Байден и Макрон поддержали идею передачи Украине доходов от замороженных российских активов. Такая идея была предложена и одобрена ранее ЕС.

"Президенты обязуются поддерживать усилия в рамках ЕС и G7, направленные на возврат чрезвычайных доходов от замороженных российских суверенных активов в пользу Украины, в соответствии с международным правом и нашими соответствующими правовыми системами и процессами принятия решений", - говорится в публикации Белого дома.

Использование активов РФ для поддержки Украины

После полномасштабного вторжения в Украину российские суверенные активы были заморожены в Европе и США. Речь идет о почти 300 млрд долларов. Киев хочет, чтобы эти активы были конфискованы и потрачены на помощь Украине в войне и восстановлении. Однако на Западе пока не готовы к такому решению.

Ранее в ЕС решили передавать Украине доходы, полученные от российских замороженных активов. Большинство этих средств планируется тратить на военную поддержку Украины.

Вопрос использования активов РФ для поддержки Украины будет одним из главных на саммите G7 в Италии. Были сообщения, что G7 обсуждают идею выделения Украине кредита в 50 млрд долларов под залог российских активов. Это было предложение США.

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