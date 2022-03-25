Байден в ходе визита в Польшу встретится с украинскими беженцами

Президент США Джо Байден во время рабочего визита в Польшу выразил желание встретиться с переселенцами из Украины. В целях безопасности о месте и времени встречи не сообщается.

"Я планирую увидеть этих людей, и я надеюсь, что я смогу встретиться с ними", - сказал глава Белого дома. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе

Он также отметил, что по соображениям безопасности не может говорить, где именно в Польше он намерен пообщаться с украинскими беженцами. Однако выразил надежду, что сможет увидеться со многими из них.