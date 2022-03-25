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Байден в ході візиту до Польщі зустрінеться з українськими біженцями

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Варшава, П'ятниця 25 березня 2022 06:00
Байден в ході візиту до Польщі зустрінеться з українськими біженцями Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден під час робочого візиту до Польщі висловив бажання зустрітися з переселенцями з України. З метою безпеки про місце і час зустрічі не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Я планую побачити цих людей, і я сподіваюся, що я зможу зустрітися з ними", - сказав глава Білого дому. Про це він заявив під час прес-конференції в Брюсселі

Він також зазначив, що з міркувань безпеки не може говорити, де саме в Польщі він має намір поспілкуватися з українськими біженцями. Однак висловив сподівання, що зможе побачитися з багатьма з них.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що китайська влада усвідомлює всі жахливі економічні наслідки, які можуть бути, якщо вони будуть надавати військову допомогу Російській Федерації.

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