Байден хоче збільшити допомогу Україні ще на 33 млрд доларів

Президент США Джо Байден хоче збільшити допомогу Україні в протистоянні з Росією на 33 млрд доларів. Відповідний запит американський лідер сьогодні відправить до Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

У Білому домі виданню заявили, що запитувана Байденом на 20 млрд доларів військова допомога допоможе забезпечити Україну і союзників зі східного флангу НАТО артилерією, бронетехнікою, протитанковими засобами і передовими системами протиповітряної оборони, а також іншим озброєнням.

За даними видання, запит Байдена до Конгресу на підтримку України включає три види допомоги:

Нагадаємо, сьогодні Байден представить законодавчу ініціативу, яка дозволить передати Україні заморожені активи російських олігархів.

Зазначимо, раніше Палата представників Конгресу США закликала Байдена продати заморожені активи російських олігархів направити гроші на допомогу Україні.

Війна Росії проти України йде 64-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!