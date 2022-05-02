Байден хочет посетить Украину, но планов пока нет, - Белый дом

Отмечается, что госпожа Пелоси является высшим чиновником США, который посетил Украину с начала войны.

Отвечая на вопрос, может ли президент быть следующим, представитель Белого дома Джен Псаки ответила, что он "хотел бы посетить Украину", но "планов нет".

Лидеры нескольких стран, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, совершили поездки в Киев во время войны.

Но посещения не лишены рисков. Как известно, на прошлой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш находился в столице и российские войска нанесли ракетные удары.