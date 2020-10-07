Байден не хочет дебатов с Трампом, пока тот болеет коронавирусом

Фото: Джо Байден и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден отказывается принимать участие в дебатах с действующим президентом Дональдом Трампом, пока тот болеет коронавирусом. Следующие дебаты запланированы на 15 октября.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Байдена, дебаты 15 октября в Майами должны проводиться лишь при соблюдении правил здравоохранения. Также он назвал болезнь Трампа и других официальных лиц Белого дома "очень серьезной проблемой".

"Если у него все еще COVID, у нас не должно быть дебатов. Я не совсем понимаю, о чем сейчас говорит президент Трамп. Я не знаю его состояния. Я с нетерпением жду возможности дебатов с ним, но я просто надеюсь, что все протоколы будут соблюдены", - сказал Байден.

В свою очередь представитель кампании Трампа Тим Мерто заявил, что президент будет здоров и приедет в Майами.

"Для Байдена нет выхода из этого, и его защитники в СМИ не могут его прикрыть", - сказал Мерто.

Напомним, 30 сентября состоялся первый из трех раундов дебатов между Трампом и Байденом. Спустя два дня, 2 октября, у Трампа подтвердили заболевание коронавирусом. Он был госпитализирован, однако уже спустя три дня он покинул больницу и переехал в Белый дом.

Ранее РБК-Украина писало, что Байден нарастил отрыв от Трампа в предвыборной гонке.