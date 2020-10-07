Байден не хоче дебатів з Трампом, поки той хворіє коронавірусом

Фото: Джо Байден і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден відмовляється брати участь у дебатах з чинним президентом Дональдом Трампом, поки той хворіє коронавірусом. Наступні дебати заплановано на 15 жовтня.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Байдена, дебати 15 жовтня в Майамі повинні проводитися лише при дотриманні правил охорони здоров'я. Також він назвав хворобу Трампа та інших офіційних осіб Білого дому "дуже серйозною проблемою".

"Якщо у нього все ще COVID, у нас не повинно бути дебатів. Я не зовсім розумію, про що зараз говорить президент Трамп. Я не знаю його стану. Я з нетерпінням чекаю можливості дебатів з ним, але я просто сподіваюся, що всі протоколи будуть дотримані", - сказав Байден.

У свою чергу представник кампанії Трампа Тім Мерто заявив, що президент буде здоровий і приїде в Майамі.

"Для Байдена немає виходу з цього, і його захисники в ЗМІ не можуть його прикрити", - сказав Мерто.

Нагадаємо, 30 вересня відбувся перший з трьох раундів дебатів між Трампом і Байденом. Через два дні, 2 жовтня, у Трампа підтвердили захворювання коронавірусом. Він був госпіталізований, проте вже через три дні він залишив лікарню і переїхав в Білий дім.

Раніше РБК-Україна писало, що Байден збільшив відрив від Трампа в передвиборній гонці.