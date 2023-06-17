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Байден хоче зустрітись з Сі Цзіньпінем найближчими місяцями, - Bloomberg

Фото: китайський лідер Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Джо Байден заявив, що сподівається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном протягом наступних кількох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, Байден

Видання передає, що на думку Байдена, ситуація з кулею була для Китаю більш незручною ніж навмисною.

Відносини між Китаєм та США

база на Кубі

Нещодавно Wall Street Journal повідомив, що Китай може розмістити на Кубі секретну шпигунську базу, яка буде спостерігати за США.

Однак речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що в Пентагоні нічого не знають стосовно планів Китаю про розміщення таємної бази на Кубі, яка має шпигувати за США.

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