Байден хоче зустрітись з Сі Цзіньпінем найближчими місяцями, - Bloomberg

За даними видання, Байден

Видання передає, що на думку Байдена, ситуація з кулею була для Китаю більш незручною ніж навмисною.

Відносини між Китаєм та США

база на Кубі

Нещодавно Wall Street Journal повідомив, що Китай може розмістити на Кубі секретну шпигунську базу, яка буде спостерігати за США.

Однак речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що в Пентагоні нічого не знають стосовно планів Китаю про розміщення таємної бази на Кубі, яка має шпигувати за США.

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